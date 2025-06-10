İzmir Valiliği önündeki asırlık çınar devrildi

Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Valiliği önünde bulunan asırlık çınar, saat 09.30 sıralarında gövdesinden kırılarak büyük bir gürültüyle devrildi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; ağacın birdenbire devrilmesi ve o esnada çevredekilerin kaçışması yer alıyor. Belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

'YAKLAŞIK 120 YILLIK BİR ÇINAR AĞACIYDI'

Ayakkabı boyacısı Ali Demirdelen (55), "Ağaç, daha erken saatte devrilseydi, çok kötü olabilirdi. Yakında polis aracı vardı, çektiler. Ağaç devrilince, çevredeki esnaflar koşup, altında kalan biri var mı diye kontrol ettik. Allah'tan kimse yoktu. Tarihi bir ağaçtı. Eski Türk filmlerinde, bu ağacı görebiliriz. Saat kulesi, valilik binası ve bu ağaç vardı. Yaklaşık 120 yıllık bir çınar ağacıydı" dedi. Evli, 2 çocuk babası kafe işletmeci Emrah Mansur (40), "Bu çınar ağacının geçmişi çok eskiye dayanıyor. Kökleri, Hisar önüne kadar gidiyordu. Gölgesinden yararlandığımız bir ağaçtı. Devrilince, altında kalan oldu mu diye kontrol ettik. Tarihi çınarın devrilmesi bizi üzdü. Rutin bakımı yapılıyordu" diye konuştu.