İzmir Valisi Elban: Urla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA
İzmir Valisi Elban: Urla'daki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Güvendik mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Şükürler olsun, herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmaması bizleri bir nebze olsun teselli ediyor” dedi.

Yangının söndürülmesi için gösterilen çabanın, Urla'nın yeniden yeşertilmesi için de sürdürüleceğini belirten Elban, yangının kontrol altına alınmasında görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

Yangın söndürme çalışmalarına destek veren Balçova Belediyesine ait su tankeri ise, çalışmalar sırasında devrildi. N.Y. isimli sürücünün olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Öğle saatlerinde Çeşmealtı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın sonrası, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Tedbir amaçlı olarak 455 ev ve iş yeri tahliye edilirken, 1630 kişi bölgeden çıkarıldı.

Yangının, bir evde yapılan kaynak çalışmasında otluk alana sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı tespit edildi. Yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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