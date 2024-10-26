İzmir ve çevre illerinde gezilip görülecek yerler nelerdir? Uzmanlar açıklıyor

Ege Bölgesi'nin incisi İzmir, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. İzmir ve çevresinde gezilecek yerler, ziyaretçilere hem kültürel bir yolculuk hem de doğayla iç içe olma fırsatı sunuyor. İşte İzmir ve çevresinde mutlaka görülmesi gereken yerler...

EFES ANTİK KENTİ: TARİHİN İZİNDE BİR YOLCULUK

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunuyor.

Arkeolog Dr. Mehmet Yılmaz, "Efes, antik dünyanın en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biriydi. Artemis Tapınağı, Celsus Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro gibi yapılar, ziyaretçilere antik dönemin ihtişamını yaşatıyor" diyor.

ŞİRİNCE: TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİN BULUŞTUĞU KÖY

Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü, tarihi taş evleri ve şaraplarıyla ünlü.

Turizm uzmanı Dr. Ayşe Demir, "Şirince, hem tarihi dokusunu koruyan hem de doğal güzellikleriyle büyüleyen bir köy. Ziyaretçiler, burada organik ürünler satın alabilir ve yerel şarapların tadına bakabilir" şeklinde açıklıyor.

ÇEŞME: EGE'NİN MAVİ CENNETİ

İzmir'in batısında yer alan Çeşme, plajları ve termal suları ile ünlü. Deniz bilimci Prof. Dr. Ahmet Kaya, "Çeşme, Türkiye'nin en temiz ve güzel plajlarına sahip. Ilıca Plajı ve Alaçatı, hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde mekanları arasında" diyor.

Çeşme Kalesi ve Alaçatı'nın tarihi taş evleri de görülmeye değer.

FOÇA: TARİH VE DOĞANIN İÇ İÇE OLDUĞU BİR LİMAN KENTİ

Eski Foça ve Yeni Foça olarak ikiye ayrılan Foça, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Arkeolog Dr. Elif Demir, "Foça, antik dönemde Phokaia olarak biliniyordu ve önemli bir deniz ticaret merkeziydi. Günümüzde ise tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbediyor" ifadelerini kullanıyor.

BERGAMA: ANTİK DÜNYANIN SAĞLIK MERKEZİ

İzmir'in kuzeyinde yer alan Bergama, antik dönemde Pergamon olarak biliniyordu. Bergama, Asklepion ve Akropolis gibi antik yapılarıyla ünlü. Tarihçi Dr. Kemal Yılmaz, "Bergama, antik dünyanın en önemli sağlık merkezlerinden biriydi. Asklepion, antik dönemde bir sağlık merkezi olarak hizmet veriyordu ve günümüzde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor" diyor.