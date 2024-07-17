İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Denizli'nin Çameli ve İzmir'in Bergama ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 1

Çameli İlçesi Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi.

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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 2

Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterle yeniden başladı.

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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 3

Yangında şu ana kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 4

İzmir'in Bergama ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 5

Kapıkayası Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile çalışmalar devam ediyor.

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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 6

Ekiplerin alevlerin önünü kesmeyi başardığı, ancak rüzgarın etkisiyle kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 7
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 8
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 9
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 10
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 11
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 12
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 13
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 14
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 15
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 16
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 17
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 18
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 19
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 20
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 21
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 22
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 23
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 24
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 25
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 26
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İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor 27
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