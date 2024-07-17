İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Kapıkayası Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile çalışmalar devam ediyor.