İzmir ve Denizli'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çameli İlçesi Karabayır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterle yeniden başladı.
Yangında şu ana kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kapıkayası Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerin alevlerin önünü kesmeyi başardığı, ancak rüzgarın etkisiyle kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.