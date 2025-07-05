İzmir yanarken poz vermişti! Fenomenin savunması pes dedirtti

Sosyal medya fenomeni İmren Karadeniz’in arkasından dumanların yükseldiği sırada deniz kenarından çekindiği pozlar tepki çekmişti. Gelen tepkilerin ardından Karadeniz paylaşımını kaldırmıştı. Ünlü fenomen gelen eleştirilere yaptığı savunması yok artık dedirtti.

İzmir, Manisa, Aydın, Antalya ve İstanbul gibi birçok şehirde peş peşe çıkan orman yangınları, binlerce hektarlık alanı küle çevirdi.

"BAZI GÜN BATIMLARI BİR BAŞKA GÜZELDİR"

Sosyal medya fenomeni, arka planında dumanların yükseldiği sırada deniz kenarından yaptığı paylaşımın altına "Bazı gün batımları bir başka güzeldir — tıpkı bu an gibi” yazdığı notu tepki çekti.

PAYLAŞIMLAR İNFİAL YARATTI

Orman işçilerinin şehit olduğu yangınlara karşı duyarsızlığı nedeniyle İmren Karadeniz eleştirilirken fenomenin savunması ağızları açık bıraktı.

O paylaşımları kısa sürede silen influencer açıklamada bulundu. İmren Karadeniz, şu ifadelere yer verdi:

“AİLECE BU YIL ÇOK ZOR BİR DÖNEM YAŞADIK”

"Yıllardır bu mecrada, hepinizin şahit olduğu bir hayat yaşıyorum. Hayatımı şeffaf bir şekilde paylaşırken hepimizi ilgilendiren tüm toplumsal olaylarda da hem sosyal medyada hem de fiziksel olarak elimden ne gelirse yapmaya çalıştım ve her sorumlu birey gibi devam da edeceğim. Bildiğiniz gibi ailece bu yıl çok zor bir dönem yaşadık, ardından babamızı da kaybettik.

"BULUT SANDIM"

Ardından Karadeniz, şunları ekledi; "Olabilecek her fırsatta da her aile gibi yan yana olmaya özen gösteriyoruz. Bu süreçte yurtdışında yaşayan kardeşimin de imkan yaratmasıyla birlikte kardeşler olarak bir araya geldik. Dün akşam yapmış olduğum paylaşımda arka planda yer alan görüntünün bulut değil duman olduğunun maalesef farkında değildim. Sizlerin yorumları ile birlikte fark ederek paylaşımımı hızlıca kaldırdım. Ülkemizde yaşanan bu üzücü yangınlar ile ilgili hassasiyet taşıyan ve daha öncesinde yaptığım birçok paylaşımda konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalışan biri olarak böyle bir hata yapmış olmaktan dolayı çok çok üzgünüm gerçekten. Hiç öyle bir niyetim olmamış olsa da yaşanan üzücü yangınlara istemeden de olsa bu şekilde temas eden bir paylaşım yapmış olduğumdan dolayı herkesten özür diliyorum. Beni senelerdir tanıyanlar bunu çok iyi bilse de. Böyle bir konu içerisinde olmaktan oldukça mutsuz ve üzgünüm."