İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 39 personel alacak

Resmi Gazete’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Enstitümüzün aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlisi alınacaktır.” Denildi.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

- Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları şarttır.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması, giriş sınavının yapılacağı 2022 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış (02/01/1987 tarihi ve sonrasında doğanlar) olması gerekir.

- Atama yapılacak programın Lisans Eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

- Yabancı Dil Sınav Belgesi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları (YDS veya YÖKDİL) veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan en az 70 puan almış olmak. (Enstitü Senatomuzun 27/08/2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı uyarınca)

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemi eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

- Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan başvurular, süresi içerisinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular, onaylı istenmesine rağmen onaysız belgelerin olduğu başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir. Gönderilen evraklar iade edilmeyecektir.

- Onaylı istenen evrakların; noter tarafından, mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı suretleri veya başvuru evraklarının elden teslim edilmesi halinde aslını ibraz etmek şartıyla (ASLI GİBİDİR yapılarak) fotokopileri de kabul edilir. e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgeleri başvurularda kullanılabilir ancak atanmaya hak kazanan adaylardan bu belgelerin aslını ibraz etmeleri istenecektir.

- Enstitümüzdeki ilanlarda adaylar tek ilana başvuru yapabilirler. Aynı anda birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

- istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

- Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. ilanımıza http://www.iyte.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. Enstitümüz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. Enstitümüz web sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.iyte.edu.tr/ dir.

MUAFİYET :Doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe ve Fotoğraflı Başvuru Formu ( https://personel.iyte.edu.tr/duyuru/ogretim-elemani-alimi-ilani/ ) adresinde yer alan öğretim görevlisi dilekçe ve başvuru formunu kullanınız)

2- Özgeçmiş,

3- ALES Belgesi (Sonuç açıklama tarihi itibari ile 5 yıldan eski olmayan sınav belgesi)

4- Yabancı Dil Belgesi

5- Lisans/Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)

6- Lisans Eğitimi ile ilgili onaylı Resmi Transkript (e-Devlet Kapısından alınacak karekodlu belgeler geçerlidir.)

7- Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi.

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Herhangi bir kamu kurumlunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgesini ibraz edeceklerdir.

10- Varsa bilimsel çalışma ve yayınları

11- Öğretim görevlisi kadroları için ilan özel şartında belirtilen belgeler. (Çalışılan yerlerden alınan ıslak imzalı iş deneyim belgesi ve SGK hizmet dökümü, kamu personeli için onaylı hizmet belgesi)