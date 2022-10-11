İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personel alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

BAŞVURU BELGELERİ

- Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından edinilebilinir. Eksiksiz doldurulmalıdır.)

- Özgeçmiş,

- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

- 2020 KPSS Sonuç Belgesi

- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)