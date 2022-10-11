İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personel alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
BAŞVURU BELGELERİ
- Başvuru Formu (www.personel.iyte.edu.tr/duyuru/ adresinde yer alan ilan detayından edinilebilinir. Eksiksiz doldurulmalıdır.)
- Özgeçmiş,
- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
- 2020 KPSS Sonuç Belgesi
- Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
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