İzmir’de 1 Haziran’dan itibaren ormanlara giriş yasak olacak

İzmir Valiliği, Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Alınan Tedbirler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban’ın yanı sıra; İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz katıldı.

Kent genelinde orman yangınlarıyla mücadele için alınan tedbirlere ilişkin bilgi veren Vali Elban, uygulamaya konulacak yasakları açıkladı.

“2024 YILINDA İLİMİZDE 513 YANGINIMIZ OLDU”

Yangınlara ilişkin istatistiki verileri paylaşan Vali Elban, “Geçen yaz, ilimizde nem oranı düşüktü hem de sıcaklıklar yüksek seyretti. Dolayısıyla çok fazla orman yangınıyla karşı karşıya kaldık 2024 yılında ilimizde 513 yangınımız oldu. Bu yıl da henüz sezon tam olarak başlamamış olsa bile bugün itibariyle 22 yangın meydana geldi. Biz bu yangınların artmaması için birtakım çalışmalar yaptık. Geçen yıl, yangın sezonu bittikten sonra birkaç faaliyetimiz oldu. Birincisi, yanan alanların rehabilitesi ve ağaçlandırılması... Ayrıca hem hava hem kara aracımızın güçlendirilmesi çalışmalarımız oldu. Bina imkan ve kabiliyetlerimizin artırılması, sahadaki tüm vatandaşlarımızın eğitilmesiyle ilgili faaliyetlerimiz oldu” dedi.

“HAVA ARAÇLARI AÇISINDAN DA ÇOK YETERLİ VE GÜÇLÜ DURUMDAYIZ”

Yıl boyunca yangınları önleme konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Elban, hava aracı sayısına değinerek şunları söyledi:

“Eğitim çalışmaları kapsamında 27 bin 341 köylümüze orman teşkilatımız tarafından orman yangınlarıyla ilgili eğitimler verdik. 678 avcı, arıcı ve çobana eğitimler verildi. 8 bin 966 öğrencimize orman yangınları, ormanların önemi ve yangından korunmasıyla ilgili eğitimler verildi. 5 bin 538 kişi orman gönüllüsü yapıldı. Bu kişilere yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Ayrıca, yangın başladığında yangına karadan ulaşmak bizim için çok önemli. Bu kapsamda orman teşkilatımız, yapması gereken yolları ve bakımları bu ay içerisinde tamamladı. Tüm ekipmanların, yangın binalarının bakımları ve tadilatları yapılı. Tüm yangın araçları tekrar gözden geçirildi. Tüm araçlarımız faal hale getirildi. Gerek araçlarımızda gerekse personelimizin yangın söndürmeyle hiçbir ekipman eksiği bırakılmadı. İlimizde hava araları için su alma imkanımız mümkün. Barajlarımız var ama 144 tane havuzumuz var. Bu havuzlarımız da yangınla mücadele için hazır durumda. Geçen yıl 52 adet arazözümüz vardı bu sayı 62’ye çıkarıldı. 227 yeni arkadaşımız teşkilatımıza katıldı. Bu yıl hava araçları sayımız geçen yıla göre artırıldı. Şu anda ilimizde 12 helikopterimiz ilimizde yangına müdahale için geldi. Hazırlıkları tamamlandı. Ayrıca dört tane uçağımız geldi. Dolayısıyla hava araçları açısından da çok yeterli ve güçlü durumdayız. Özellikle hem uçaklarda hem helikopterlerde standart kapasitesinin üzerinde olan büyük helikopterimiz ve 12 ton su taşıyan uçağımız filomuza katıldı.”

“YANAN ALANININ 4 KATI ALANI AĞAÇLANDIRMIŞIZ”

Geçtiğimiz yıl çıkan yangınlarda zarar gören alanların ağaçlandırıldığını hatırlatan Elban, “Geçen yıl 513 yangın olmuştu. Bu orman yangınların 4 bin 376 hektarlık alanımız yandı. Bu yanan alanlarla ilgili rehabilitasyon ve ağaçlandırma yapıldı. Geçen yıl yanan alanlara 3 milyon 700 bin adet fidan, 2 milyon 600 adet tohum ektik. Bu alanlarda ağaçlandırma faaliyetlerimizi neredeyse tamamlamış olduk. İlimizde orman yangınlarında son 20 yılda 25 bin 963 bin hektarlık alan yanmış. Bu yanan alana karşılık 110 bin 902 hektarlık alan ağaçlandırılmış. Yani yanan alanının 4 katı alanı ağaçlandırmışız. Geçen yıl şehrin tam içinde olan Yamanlar Dağı’ndaki yangında 2 bin 920 hektarlık alan etkilendi. Bu alanın bin 586 alanı ormanlık alan. Kalanlar orman harici alanlardır. Bu alanın tamamına yakını gerek fidan dikimi gerekse tohum atmak suretiyle ağaçlandırılması tamamlandı. Çiğli sınırında kayalık bir alan var. Mevsimin fidan dikimine uygun olmaması ve kayalık olması nedeniyle sonbaharda dikim yapacağız. Yani geçen yaz Yamanlar Yangınında meydana gelen yangında yanan ormanlık alanı ağaçlandırdık” diye konuştu.

“1 HAZİRAN-31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA BAZI KURALLAR VE YASAKLAMALAR OLACAK”

Yangınlarla mücadele konusunda kent genelinde uygulanacak yasak ve kuralları açıklayan Elban, şu ifadeleri kullandı:

“Yangınla mücadelede aslolan şey, orman yangınının çıkmaması. Çıktıktan sonra orman yangınına hızlı ve koordineli müdahale... Bütün hazırlıklarımız ilimizdeki her orman yangınına maksimum 11 dakikada müdahale edecek şekilde yapıldı. 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında bazı kurallar ve yasaklamalar olacak. 1 Haziran’dan itibaren ormanlık alanlara giriş kesinlikle yasaklandı. Ormanlık alanın çevresinde ateş yakmak da yasak. Biçer-döverlerin ve nadas-havanda çalışacak makinelerin de çalışmasına ilişkin kurallar getirdik. Biçer-döverler yanlarında tanker ya da yangın söndürme tüpü taşıyacaklar aksi halde faaliyette bulunamayacaklar. Bu tarihler arasında kırsalda imalat ve ateşli imalatların yasak olduğunu da vurgulamak istiyoruz.

“DİKKATSİZLİK, TEDBİRSİZLİK YA DA BÜYÜK ALANLARIN YANMASINA NEDEN OLABİLİR”

Hobi bahçeleri, yazlık evler, kırsalda konut ya da barınma alanlarının yapımı nedeniyle kırsalda geçici süre de olsa yaşam başlıyor. Maalesef bahçe temizliğinde çıkan çöplerin imhası için yakılan ateş gibi birçok faaliyet bizim geçen yılki orman yangınlarımızın önemli bir kısmını teşkil etti. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bahçe sizin olabilir ama bahçede otların imhası ya da piknik amaçlı ateş yakılmaması çok önemli. Ayrıca içeride yakılan ateşin küllerinin bahçe ya da site dışına gömülmemesi çok önemli. Dikkatsizlik, tedbirsizlik ya da bir anlık ihmal, büyük alanların yanmasına neden olabilir. Bunu bilip buna göre davranırsak daha az üzüleceğiz. Geçen yıl 10’un üzerinde Bornova-Manisa yolu üzerinde yangın çıktı .Hepsi izmarit kaynaklı. Bu dönemde hassasiyet çok önemli. Yollara izmarit atılmaması çok önemli. O yüzden temel önceliğimiz her türlü tedbiri alıp orman yangınının çıkmaması ve çıktıktan sonra da hemen söndürülmesi.”

“GEÇEN YIL BİZ, HİÇBİR BELEDİYEMİZ VE BÜYÜKŞEHİRİMİZLE SORUN YAŞAMADIK”

Yangınlara müdahalede Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun da gözetildiğinin altını çizen Elban, şunları söyledi:

“Koordinasyon toplantımızda büyükşehir itfaiye ve fen işlerinden arkadaşlarımız vardı. İlimizde valilik koordinasyonu, ormanın önderliğinde kolluk, kamu kurum ve kuruluşları hem büyükşehir belediyesi hem ilçe belediyeleri, AFAD’taki kriz merkezindeki tüm materyallerden yararlanarak bu işi yürütüyoruz. Geçen yıl biz, hiçbir belediyemiz ve büyükşehirimizle sorun yaşamadık. Bizde sistem şöyle çalışır: Alanda görevli arkadaşlarımız var. Orman yangını çıktığında jandarma bölgesiyse jandarma polis bölgesiyse polisimiz hemen alana giriş çıkışı denetim altına alır. Sonra biz alana giderek ne tür araç ne tür malzeme ne kadar ekipman ve personelin gerektiğinin tespitini yaparız. Alanda yapılan tespit AFAD’a gelir. AFAD’ta belediyeler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının personel ve araç gereç verisi var. En yakın kamu kurum ve kuruluşun aracını isteriz. Bu işte artık öyle bir yetenek ya da sistem oluştu ki benim, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ya da bölge müdürünün herhangi bir inisiyatifi olmadan arkadaşlarımız işi koordine ediyor ve sistem çalışıyor.”

“AMERİKA’DA YANAN VİLLALARIN GÖRÜNTÜLERİNİ ‘EVLER YANIYOR’ DİYE PAYLAŞMAYIN”

Elban, dezenformasyon konusunda uyarıda bulunarak “Bir sıkıntımız da şu... İnanılmaz bir dezenformasyon oluyor. Başka ülkelerde ve ormanlarda olan yangınların görüntüleri... Şimdiden uyarıyorum Amerika’da yanan villaların görüntülerini ‘Evler yanıyor’ diye paylaşmayın. Sağduyulu insanlardan rica ediyoruz. Bu işle ilgili AFAD ve kriz biriminden çıkan bilgiler dışındaki bilgiler yalan demiyorum ama eksik. Çünkü biz tüm kurumların verilerini görüyoruz. Yetkili ağızlardan gelen açıklamalar dışında açıklamalara itibar etmeyiniz” diye konuştu.