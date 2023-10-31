İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'de, polis ekiplerinin; diğer illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinmesi üzerine yaptığı operasyonda, 117 bin adet sentetik ecza maddesi olan uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli de gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği yönde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, konuya ilişkin 3 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan detaylı çalışma sonrasında, Bornova ilçesindeki bir depoda uyuşturucu madde olduğunu tespit eden ekipler, depoya baskın düzenledi. Baskında 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada ise kutular içerisine konulmuş 117 bin 250 adet sentetik ecza malzemesi olan uyuşturucu hap gele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

izmirde-117-bin-adet-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-6604-dhaphoto2.jpg

izmirde-117-bin-adet-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-6604-dhaphoto3.jpg

izmirde-117-bin-adet-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-6604-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’ Gündem
Haluk Levent Gazze’de yaşanan insanlık felaketini Nazım Hikmet’in dizeleriyle anlattı ‘Büyümez ölü çocuklar’
İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi Gündem
İzmir'de 117 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi Dünya
Nijerya'daki tekne kazasında ölen kişi sayısı 18'e yükseldi
İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'lık oldu Spor
İsmail Kartal ve Emre Kocadağ PFDK'lık oldu
Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım Yaşam
Öğretmeni tarafından darbedilen öğrenci: Tekrar döver diye basına yansıyana kadar şikayetçi olamadım
Ağrı’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu Gündem
Ağrı’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu
Bakan Şimşek’ten yeni program sinyali Ekonomi
Bakan Şimşek’ten yeni program sinyali