İzmir'de 11’i çocuk 31 göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
İzmir'de 11’i çocuk 31 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan saat 03.00'te, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-8) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 11'i çocuk 31 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde oldukları belirlenen Afganistan, Somali, Yemen ve İran uyruklu göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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