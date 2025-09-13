İzmir’de "12 Dev Adam" kararı

İzmir'de Türkiye ile Almanya arasında oynanacak Avrupa Basketbol Şampiyonası final karşılaşması için Konak ve Karşıyaka'da dev ekran kurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale kalarak büyük bir başarıya imza atan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın turnuva heyecanını kentin sokaklarına taşımak için harekete geçti. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın finalde Almanya ile karşılaşacağı müsabaka için Karşıyaka Bostanlı Yasemin Kafe önündeki alanda ve Konak Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda dev ekranlar kurulacak. Böylelikle, basketbolsever İzmirliler yarın saat 21.00'de başlayacak final maçını alanlarda izleyebilecek.