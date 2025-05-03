İzmir’de 13 yılla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine göndrerildi

Kaynak: İHA
İzmir’de 13 yılla aranan hükümlü yakalanarak cezaevine göndrerildi

İzmir'de yağma suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

İzmir'de yağma suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanıp cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalımalar kapsamında M.Ö. isimli şahıs durduruldu. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda "Birden fazla kişiyle gece vakti birlikte yağma" suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sırrı Süreyya Önder mesajı!
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak Sırrı Süreyya Önder mesajı!
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! Çoklu organ yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti
DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması! Çoklu organ yetmezliği sebebi ile hayatını kaybetti
Kaza yapan milli motosikletçi Can Öncü 1. yarıştan puansız ayrıldı
Kaza yapan milli motosikletçi Can Öncü 1. yarıştan puansız ayrıldı
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu
Karşıyaka Basketbol'da Thomas Akyazılı ameliyat oldu
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! AKP'den ilk açıklama
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti! AKP'den ilk açıklama