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İzmir'de 138 kaçak göçmen kurtarıldı, 75 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar, Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 138 kaçak göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 75 kaçak göçmen ise yakalandı.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 23:11
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İzmir'de 138 kaçak göçmen kurtarıldı, 75 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 138 kaçak göçmen kurtarıldı, 75 kaçak göçmen yakalandı
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(DHA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4-6 Kasım tarihleri arasında Dikili ve Seferihisar ilçelerinde lastik bot ve can salları içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 138 kaçak göçmen kurtarıldı. Öte yandan ekipler, aynı tarihler arasında Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 75 göçmeni de yakaladı. Karaya çıkartılan toplam 213 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

 

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