İzmir'de '150 lira' kavgası kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir'de '150 lira' kavgası kanlı bitti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuk arasında 150 lira borç için çıkan kavgaya ağabeyleri dahil oldu. Tartışma silahlı kavgaya dönüşünce gerçekleşen olayda tabancayla vurulan 2 kişi yaralanarak hastaneye götürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Umut Mahallesi 3820/1 Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşında olduğu öğrenilen iki çocuk arasında 150 lira borç için kavga çıktı. Kavgaya çocukların ağabeyleri olan Ş.G. (20), F.K. (25) ve R.Y. (30) de dahil oldu ve olay silahlı kavgaya döndü. Gerçekleşen olayda Ş.G., elindeki tabancayla F.K. ve R.Y.'ye ateş etti. F.K. karnına, R.Y. ise bacağına isabet eden mermilerle yaralanırken, Ş.G. suç aletiyle birlikte kayıplara karıştı. Olayın bildirilmesi üzerine sokağa gelen sağlık ekipleri tarafından, yaralanan iki kişi ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Yaralanan iki şahsın hastanedeki tedavileri sürerken, polis ekipleri 150 lira alacak için iki kişiyi tabancayla vuran Ş.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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