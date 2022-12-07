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  • İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı, 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı, 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında 155 düzensiz göçmenle 3 göçmen kaçakçısı yakalandı, 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 23:45
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İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı, 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de 155 düzensiz göçmen yakalandı, 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
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(AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini aldı.

Sevk edilen sahil güvenlik botu, 155 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Ekipler, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında da can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botları Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 50 düzensiz göçmeni kurtardı

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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