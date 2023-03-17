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18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor

İzmir Bayraklı’da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü etkinliğinde; Belediye Başkanı Serdar Sandal ile İlçe Mille Eğitim Müdürü Şuayip Üner arasında tartışma yaşandı. Sandal, konuşmasında Atatürk’e yer vermeyen Üner’e “Atatürk demek zorunuza mı gidiyor?” dedi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 18:35
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İzmir'de 18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor

18 Mart töreninde tartışma: Atatürk demek zorunuza mı gidiyor
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İzmir Bayraklı’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü için etkinlik düzenlendi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuşmasında Atatürk’e yer vermeyen Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner’e tepki gösterdi.

Sandal, anma töreni sonrasında Üner’e “Neden Atatürk diyemiyorsunuz? Atatürk demek zorunuza mı gidiyor? Çanakkale’yi doğru anlatmak lazım. Dünyanın içinde olduğu durumu anlatmak lazım, Birinci Dünya Savaşı’nı anlatmak lazım. Bu ülkenin ne halden ne hale geldiğini, milli mücadeleye katılanları anlatmak lazım. Çanakkale’nin bu ülkenin harcı olduğunu anlatmak lazım. Ama biz sıkıştırıyoruz bir salona olup bitiyor. Bizim meydanlarımız yok mu? Oralarda yapalım bu törenleri” dedi.

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