İzmir'de 180 kaçak göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 12-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 5 ilçede 9 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 180 kaçak göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, 12-18 Ekim 2022 tarihleri arasında Çeşme, Menderes, Menemen, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışma yürüttü. 9 ayrı olaya yapılan müdahale ile yasadışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 180 kaçak göçmen yakalandı.



Kaçak göçmenler adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.