İzmir’de 2 araç çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki B.Y.'nin kullandığı 35 BMK 920 plakalı otomobil, Kemalpaşa-İzmir Karayolu'nun Hayıtlıkır mevkisinde karşı yönden gelen 36 yaşındaki Barkın Y. yönetimindeki 35 PEB 22 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 35 PEB 22 plakalı otomobilin sürücüsü Barkın Y., araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Barkın Y., ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Barkın Y., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bir süre ulaşıma kapanan Kemalpaşa-İzmir Karayolu, ekiplerin çalışmalarıyla yeniden trafiğe açıldı.