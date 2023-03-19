﻿İzmir’de 2 buçuk senede ev teslim edemeyenler 1 yılda evler tamam diyor

Kahramanmaraş ve Hatay’ı adeta yerle bir eden depremler, 10 ilimizi etkiledi.

Resmi rakamlara göre 45 bin 89 vatandaşımız hayatını kaybederken 20 binden fazla bina yıkıldı, 40 binden fazla binada da acil yıkım gerektiren hasar oluştu.

100 binlerce insan evsiz kalırken devlet bölgeye 100 milyar lira kaynak aktardı, bununla beraber televizyon programında da 74 milyar 118 milyon 164 bin lira yardım toplandı.

Devlet büyüklerimiz sağ olsun hemen bir açıklama yaptı ve dedi ki:

“Endişelenmeyin 1 yıl içinde konutlar teslim edilecek, depremzedeler sokakta bırakılmayacak!”

Bölgede uzmanların artçı depremler yaşandığı için inşaat yapılmaması gerektiğine yönelik eleştirilerine kulaklar tıkandı ve Pazarcık ve Afşin’de toplam 1.340 konut için temeller atıldı.

Üzerinden çok geçmeden çatlamış temel fotoğrafları sosyal medyaya düştü tabii.

Haliyle bu şekilde inşa edilmiş evlerde depremzedelere teslim edilemeyeceğine göre süreç uzayacakta uzayacak!

Ama umut aşılanmaya devam ediliyor vatandaşa.

Evlerin inşasıyla ilgili bazı ihaleler de yapıldı bu arada ve “davet usulü” ile ihaleler yine yandaşlara gitti tabi ki!

Depremzedeler ne oldu dersiniz?

Kızılay tarafından insanlar can derdinde soğukta donarken satılan derme çatma çadırlarda yaşamaya terk edildi.

Çadırları öyle yerlere koydular ki bölgede yaşanan sel felaketinde depremzedeler sular içinde kaldı!

Son olarak ne yaşandı biliyor musunuz?

2 bin 500 depremzedenin bundan tam iki buçuk sene evvel 30 Ekim 2020’de İzmir’de meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için kurulan konteyner kente gönderme kararı alındı.

İzmir Bayraklı’daki konteyner kentte yaşamaya çalışan depremzedelere “Depremzedeler gelecek boşaltın konteyner kenti” dendi yani!

Bu olayla bir skandal daha gün yüzüne çıkmış oldu.

2020’de meydana gelen İzmir depreminde mağdur olan vatandaşlara evleri iki buçuk senede hala teslim edilememiş!

İzmir depreminde 4 bin 424 bina, 33 bin 434 bağımsız bölüm hasar görmüş ve sadece 4 apartman yıkılmıştı!

O zaman da devlet büyüklerimiz çıkıp, “Vatandaşlarımız endişelenmesin. En kısa sürede evlerine kavuşacaklar” mealinde açıklamalar yapmıştı.

Depremin üzerinden tam 1 sene geçtikten sonra konutların sadece 1.391’i vatandaşlara teslim edilebildi.

Hatta Erdoğan bu evlerin teslim töreninde, "Bugüne kadar ülkemize ve vatandaşlarımıza ne söz verdiysek yaptık. Bugün teslim ettiğimiz konutlar da sözümüzün eri olduğumuzun son örneğidir” ifadelerini kullandı.

Deprem konutlarını 2 yıl ödemesiz, 2+1 evler için aylık 740 lira, 3+1 evler için 1.020 lira ödeyerek vatandaşların alabileceğini böbürlenerek anlattılar.

TEK SORUN ORTADA EV OLMAMASIYDI!

18 Mart 2023’te yani İzmir depreminin üzerinden tam 2 buçuk sene geçtikten sonra evlerin 4 bin 602’sinin tamamlandığı açıklandı.

Kalan 459 konut ise denilene göre mayıs ayında tamamlanacak!

Yani ihalesi yapılan toplam 5 bin 61 konut, 2 buçuk senede halen bitirilemedi.

Varın siz düşünün Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası vatandaşların evleri ne zaman teslim edilir?