İzmir'de 2 kişi akıma kapılıp hayatını kaybetmişti! 2 şüpheliye ev hapsi verildi

İzmir'de devam eden bir soruşturma çerçevesinde, İZSU Genel Müdürlüğü'nden Gürkan Erdoğan ve onun öncülü Ali Hıdır Köseoğlu, dün itibarıyla gözaltına alındı. Ayrıca, Gdz Elektrik Dağıtım'ın Genel Müdürü Uğur Yüksel de dahil olmak üzere toplam on kişi, suçlamalarla ilgili olarak cumhuriyet savcılığında ifade verdikten sonra hakim karşısına çıkarıldı.

Bu kişiler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilgili bilirkişi raporunun tamamlanmasını takiben başlatılan operasyon kapsamında tutuklandı. Soruşturma, şehrin su ve elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticilerini kapsayacak şekilde genişletildi. Hakimlik, ifadelerin alınmasının ardından zanlıların sorgusuna devam etti.

Mahkeme, aralarında Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de olduğu sekiz şahsın yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak serbest bırakılmasına hükmetti, diğer iki kişiye ise ev hapsi cezası verdi. Ordu'da gerçekleştirilen soruşturma sırasında gözaltına alınan ve SEGBİS üzerinden ifadesi alınan bir şüpheli daha savcılık kararıyla serbest kaldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 12 Temmuz'daki şiddetli yağış esnasında bir su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın trajik ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan 51 kişiden 48'i tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 14'ü ise mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.