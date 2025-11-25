İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı toplantılarının beşinci birleşimi, Başkan Cemil Tugay’ın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda, belediyenin 2026 yılı için öngördüğü 110 milyar TL’lik bütçe ile performans programı oyçokluğuyla kabul edildi. ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 29 milyar 400 milyon TL’lik 2026 bütçesi ise oybirliğiyle onaylandı.

Plan Bütçe Komisyonu başkanı Candaş Yeter, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 mali yılı performans programı ve bütçesi ile ilgili söz aldı. 2026 yılı bütçesinin detaylarını aktaran Yeter, 2026 mali yılı performans esaslı program bütçesinin 31 ana program, 52 alt program ve 107 faaliyetten oluştuğunu söyledi. Yeter, 2026 yılı bütçesinin 110 milyar TL olduğunu ifade ederek, çeşitli alanlara ayrılan bütçeleri açıkladı.

HUZUREVİ ZAMLARI GERİ ALINDI

Mecliste ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı için geçerli olacak yeni ücret tarifesini Kasım ayı birinci oturumunda gündeme gelmiş ve zam yapılmıştı. Alzheimer ve demans hastaları için hizmet veren merkezler, belediyeye bağlı huzurevleri ve çeşitli eğitim programlarında ücretlerde güncellemeye gidilmişti. Haftada 2 gün merkeze devam eden üyelerin aylık aidatı 650 TL’den 780 TL’ye, Haftada 3 gün devam eden üyelerin aidatı 800 TL’den 960 TL’ye yükseltilmişti.

Tugay, bugün bütçe görüşmelerinde ilgili kişilere talimat vererek huzurevi ve anaokullarına yapılan zammı geri çekilmesini istedi. Tugay, “Huzurevine yapılan zammı geri çekin, biz anaokulu, huzurevi gibi yerlerden zaten fazla para almak istemeyiz. Huzurevlerinde de kapasite artışı olacak” ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım Huzurevi’nde fiyat tarifesi kapsamında tek kişilik oda, 11 bin 200 TL, Çift kişilik oda, 5 bin 600 TL olarak kaldı. Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi için ise aynı şekilde tek kişilik oda, 11 bin 200 TL, çift kişilik oda: 5 bin 600 TL, üç kişilik oda için de 5 bin 250 TL, geriatri (özel bakım) bölümü, 11 bin 200 TL olarak belirlenerek zam yapılmadı.

"BUCA METROSUNUN TÜNEL KISMI TAMAMLANMAK ÜZERE"

Tugay, Cumhur İttifakı üyelerinin meclis botu eleştirilerine kapsamlı bir yanıt verdi. Kentin ulaşım projelerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Tugay, özellikle toplu taşıma yatırımlarının hızla sürdüğünü belirterek Buca Metrosu’nda tünel kazılarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Ulaşım master planının güncellendiğini ifade eden Tugay, şehir merkezindeki trafik yükünün yol ve otopark yaparak çözülemeyeceğini, kalıcı çözümün toplu taşımayı güçlendirmekten geçtiğini vurguladı.

Tugay, şu ifadelere yer verdi:

“İtfaiye binası olarak planlanan Dikili İtfaiye Binası’nın sözleşmesi imzalandı ve yapımı başlayacak. Tire’dekinin de ihalesi yapılmak üzere. Sorunlu bazı projelerde henüz daha bize geçmedi. Teslim aldıktan sonra gerekeni yapacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Önemli bir yatırım. O bölge içinde önemli.

Buca Metrosunun tünel kısmı tamamlanmak üzere. İlk başta planlanan Çamlıkule – Üçyol arasındaki kısmı şu anda Asım Gündüz dediğimiz durakla Şirinyer arasındaki durakla çok az bir mesafe kaldı. Önümüzdeki günlerde törenini yapacağız hatta. Biz Çamlıkule’den sonra Gediz’den geçerek Gaziemir Fuar İzmir alanına kadar uzattık onun da kazı çalışması devam ediyor. Bir tünel tamamen açıldı ikinci tünel 70-80 metre mesafedeydi. Yukardaki binalardan oluşan problemler nedeniyle biraz yavaş ve dikkatli gidiliyor. Eş zamanlı olarak elektromekaniği ve bağlantı yolu içinde hazırlık yapıldı. Metro ancak 2027’ye yetişir. Tüneli açacağız ama.

Ulaşımla ilgili çokça soru oluyor. Şehrin ulaşım master planı için yeniden yapıyoruz. Biraz o plana uymak istiyoruz. Daha önceden acil müdahale gerektiğini düşündüğümüz noktalar var onlarla ilgili çalışacağız. Bazılarını yapıp bitireceğiz. Mürselpaşa alt geçidi gibi. Yaşayanlar Kavşağı’na köprülü kavşak yapacağız. Asıl büyük ölçekteki işleri biraz ulaşım master planı ile aşama aşama yapacağız. Arkadaşların gözleri kulakları ulaşım master planı yapan ekibin üzerinde sık sık istişare oluyor. Ona göre bazı şeyleri öne çekebiliriz. Güzelbahçe’deki 75.yıl bitti. Önümüzdeki hafta açılışını yapacağız ve orası önemli bir yoldu. Dostluk Bulvarı bitmeye çok yakın. İrili ufaklı pek çok yol projesi de devam ediyor.

"HESAPSIZ BİR İŞLETMENİN İÇİNDE BULMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Yaptığınız eleştirileri tabi ki saygıyla dinliyorum ama bir şeyi anlatmak zorlanıyoruz. Şehir merkezine araba yığmayı amaçlayan bir ulaşım planı ne yol olarak ne otorpark olarak insanlara yeter. Biz buralarda mucize yaratabilecek durumda değiliz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık 200 milyon TL’nin üzerinde otoparklardan zararı var. Bütün bu operasyonların arka planında o var. Bazı yerlerde bunu anlatmaya çalıştım. Buradaki işletme maliyetleri açıkçası personel ücretleri oradan elde edilen gelirin çok üzerinde. Bunun bir mantığı yok. Sokakta bir otopark açıyorsunuz ama araçlardan elde ettiğiniz gelirin dört katını personellere veriyorsunuz. Böyle hesapsız bir işletmenin içinde bulmayı doğru bulmuyorum.

Ulaşım master planı tamamlansın ama şehir merkezindeki trafiği biraz azaltmak şehir merkezine toplu taşıma araçlarıyla gelin demek istiyoruz. Toplu taşıma araçlarını seçenek olarak artıracağız. Bu sadece İzmir için değil dünyadaki bütün büyük şehirlerin bulduğu çözüm budur. Pek çok yerde şehir merkezi trafikten arındırılıyor. Biz otoparklar, yeni yollar yaparak bunu yapamayız. Toplu taşımaya yönelmemiz lazım. Bunun için dile getirdiğimiz güçlü bir öneri de Buca metrosunu Konak’a Konak’tan Bostanlı İskele ’ye oradan da Atakent ve Mavişehir’e bağlayarak güçlü bir raylı sistem oluşturmuş olalım. Bu konuda konuşulmaya devam edilecek. Bunun gibi çözümler üreteceğiz. Gelecek toplu taşımada. Gelecek herkesin bir arabaya binip otopark yeri aramasında değil. Her yıl yaklaşık yüzde 8-9 araç sayısı artıyor. İzmir’de de öyle. İzmir ile ilgili çok şey konuşuyoruz ancak rakamlara baktığınız zaman İzmir büyüyen bir şehir. Bu yıllarda da İzmir’e olan ilginin arttığını görüyoruz bu da ister istemez bir yoğunluk getirecek. Bu yoğunlukla başa çıkmak için kısa vadede değil uzun vadede planlar yapmalıyız. Çok sıkışık yerleşim alanında mucize yaratamayız ve yol yaparak çözemeyiz bu işi. Ulaşım anlayışını değiştirmeliyiz. Toplu taşıma için çözümler üretmemiz lazım. Gaziemir’deki Havaalanı’nda rent a carlar kullanıyor. Dediğiniz alan hazineye ait bir alan.”

"GÜNÜBİRLİK ÇÖZÜMLER ÜRETMENİN BU ŞEHRİN SORUNLARINI ÇÖZMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, “Aziz Bey döneminde 590 milyon dolar olan borç, çok eleştirdiğiniz Tunç Bey döneminde 640 milyon dolarmış. Siz dönemin en çok borç üreten belediye başkanısınız” diye konuşmasının ardından Tugay, “Bizim borçlanmayla ilgili söylediğiniz ifade de şöyle bir hesap hatası var. 2024 mart ayında borç stoğunu 26 milyar TL olarak almışız. Bu dönem içerisinde de 22 buçuk milyar TL borç ödemişiz. 25,6 milyar TL yeni borçlanma yapılmış. Bu rakamlara baktığınız zaman teknik olarak borcumuz 29 milyar TL olması lazım ama 56,6 milyar TL. Nereden geldi bu borç? Faiz ve döviz kuru. Döviz üzerinden kredi aldık döviz yükselince kur farkı yansıyor üzerine faiz geliyor. Siz SGK’da 7,5 milyar TL borcunuz vardı diyorsunuz faizlerle o rakamlar büyüdü. Kötü bir ekonomi belki hedeflerini tam belirleyememiş bir belediye yapısı içerisinde iyiye doğru gidiyoruz. İzmir halkının bunu bilmesini isterim. İzmir Büyükşehir Belediyesi kesinlikle kötüye gitmiyor. İyi işler yapıyoruz kara tablolar içerisinde değiliz. Deprem master planı yok bu şehrin bunu biz yapıyoruz şu anda. 2026 yılında deprem master planı bitmiş olacak. 2017’de yapılan ulaşım master planı gerçeklikten kopmuş bir plan bu nedenle yenilemeyi planlıyoruz. Günübirlik çözümler üretmenin bu şehrin sorunlarını çözmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

"KARŞIYAKA GİBİ ESKİ VE TARAFTARI GÜÇLÜ BİR KULÜBÜN BİR STADA KAVUŞMASI ŞEHRE FARKLI BİR HEYECAN GETİRECEK"

Karşıyaka Stadı’nın yapılacağını müjdeleyen Tugay, “Protokolü henüz imzalayamadık. Bakanlıkla teknik olarak görüşmeler devam ediyor. Bunun artık başka bir seçeneği yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi yapsın diye karar verildi bizde bunu kabul ettik. Projeyle ilgili görüşmeler yapıldı. Bakanlıkla protokol yaptıktan sonra ihaleye çıkılacak ve yapılacak. Bu hepimiz için gurur ve mutluluk olacak. Bu şehirde Karşıyaka gibi eski ve taraftarı güçlü bir kulübün bir stada kavuşması şehre farklı bir heyecan getirecek. Geçtiğimiz günlerde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile konuşuyorduk kendisi ‘Karşıyaka ve Göztepe’nin Süper Lig’de oynadığı ve şehrin ayağa kalktığı zamanları hayal ediyorum’ dedi. Biz böyle şeyleri hayal edelim” ifadelerini kullandı.

Tugay, “Beklerim ve dilerim ki AK Partili ve MHP’li siyasetçilerle bu konuyu böyle konuştuk herkes katkıda bulunsun. Kimse çelme takayım demesin. Sizlerde söylüyorsunuz İzmir’de yapılacak çok şey var. Neticede şu dönem bittiğinde biz şunu söylemeliyiz cümlelerle kelimelerle birbirimizi yaralamaya çalışmadık bu şehre hizmet getirdik” şeklinde konuştu.