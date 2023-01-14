İzmir'de 22 yaşındaki genç ağaçlık alanda ölü bulundu

Ankara Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi yakınındaki ağaçlık alanda sırt çantasıyla bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Süleyman Utku Özcan'ın (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.