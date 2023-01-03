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238 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreste Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 238 parça tarihi eser ele geçirirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:24
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İzmir'de 238 parça tarihi eser ele geçirildi

238 parça tarihi eser ele geçirildi
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde M.B. adlı bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak günü şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 193 adet sikke, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet bilezik, 42 adet tarihi eser niteliğinde obje (yüzük, kolye ucu ve kurşun mühür) olmak üzere toplam 238 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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