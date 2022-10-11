﻿İzmir'de 3 katlı binada yangın: 2 kat küle döndü

Yangın, dün saat 23.50 sıralarında Turgut Reis Mahallesi, Şehit Kemal Keser Sokak’ta bulunan 3 katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kullanılmadığı öğrenilen müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi.

BİTİŞİKTEKİ BİNALARA SIÇRAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİLER

İtfaiye ekipleri dar sokaklardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, kısa sürede müstakil evi saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba sarf ederken, adrese gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Metruk evin evsiz vatandaşlar tarafından kullanıldığı ve bu kişiler tarafından yangının çıkarıldığı ileri sürülürken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. 3 katlı evin 2 katı yangında kullanılmaz hale gelirken, müstakil evin kısa süre önce bir vatandaş tarafından satın alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İHA)