İzmir'de 3 polise silahlı saldırı! 2'sinin durumu ağır...

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İzmir'de 3 polise silahlı saldırı! 2'sinin durumu ağır...

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yapılan silahlı saldırıda 2'si ağır 3 polis yaralandı.

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye yönlendirildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise polisleri yaralayan saldırganların dükkanını taşladı.

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