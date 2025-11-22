İzmir’in Buca ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında toplam 34 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan toplam 34 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ş.’yi yakalamak için Adatepe Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan M.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.