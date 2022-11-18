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İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 04:24
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İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.09'da yaşanan sarsıntı, 8,24 kilometre derinde kaydedildi.

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