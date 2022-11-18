﻿İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.09'da yaşanan sarsıntı, 8,24 kilometre derinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 04.09'da yaşanan sarsıntı, 8,24 kilometre derinde kaydedildi.
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