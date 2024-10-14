İzmir'de 35 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 02.40'ta Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen bir lastik bota müdahale etti. Ekipler, lastik botta bulunan 17'si çocuk 35 kaçakları yakaladı.

Aynı gün saat 05.30'da Dikili ve 09.35'te Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki 11'i çocuk 46 kaçak kurtardı ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.