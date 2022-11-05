﻿İzmir'de bir deprem daha

ANKA'da yer alan haberde, dün 4.9 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'de bugün saat 16.26'da bir sarsıntı daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Buca, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının merkez üssünü Gaziemir, büyüklüğü ise 3.6 olarak bildirdi.

İzmir'de dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kalp krizi geçiren ve korkudan balkondan atlayan toplam 2 kişi hayatını kaybetmişti.