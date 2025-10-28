Türkiye'de düzensiz göçmen sorunu devam ediyor. Aliağa'da Tek Ağaç mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gönderildi.

13'Ü ÇOCUK 37 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Lastik bottaki 12'si çocuk, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.