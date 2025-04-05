İzmir'de 39 kilo uyuşturucu ile yakalandı! Karar çıktı...

İzmir'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 39 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik, önceki gün operasyon düzenledi. Konak ilçesindeki iş yeri ile 1 araçta yapılan aramada 39 kilo 600 gram skunk, 2 tabanca ve 730 tabanca mermisi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili Y.E. ve yakını S.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.