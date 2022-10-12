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İzmir'de 12 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), ana boru hattındaki arıza nedeniyle Bornova, Çiğli, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki bazı mahallelere 12 saat su verilemeyeceğini duyurdu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 10:44
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İzmir'de 4 ilçede 12 saat su kesintisi uygulanacak

İzmir'de 12 saat su kesintisi uygulanacak
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Yapılan açıklamada Gediz Elektrik A.Ş'nin kazı çalışması sırasında kente kuzey kaynaklarından su sağlayan Menemen ilçesindeki 2 metre 20 cm çaplı ana boruya zarar verildiği belirtildi.

Ekiplerin hattın onarımı için çalışma yaptığının belirtildiği açıklamada Bornova, Çiğli, Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerindeki bazı mahallelere bugün saat 06.00 ile 18.00 arasında su verilemeyeceği aktarıldı.

Su kesintisinden Bornova'da Altındağ, Gazi Osman Paşa, Yeşilova, Işıkkent, Birlik, Karacaoğlan, Meriç, Tuna, Çamkule, Barbaros, Koşukavak, Rafetpaşa, Egemenlik ile merkez mahalleri; Çiğli'de Cumhuriyet, İnönü, Uğur Mumcu, Evka-5, Esentepe, Egekent, Çağdaş, Küçük Çiğli, Evka-6, Evka-2, Ahmet Taner Kışlalı, İnönü mahalleri; Bayraklı'da Postacılar, Onur, Soğukkuyu, Yamanlar, Nafiz Gürman, Emek, Gümüşpala, Doğançay, Muhittin Erenler, Alpaslan, Cengizhan, Fuat Edip Baksi, Refik Şevket İnce ve Çiçek mahalleleri; Karşıyaka'da Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Mustafa Kemal ve İmbatlı mahallelerinin etkileneceği ifade edildi.

Aynı arıza nedeniyle dün saat 17.00 ile bugün saat 06.00 arasında Karşıyaka ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi yapılmıştı. (AA)

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