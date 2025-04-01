İzmir'de 46 kaçak lastik botta yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 46 kaçak, lastik botla seyir halindeyken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
31 Mart günü saat 01.00 civarında, bölgede devriye görevinde bulunan TCSG-907 numaralı Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki bir lastik botu fark ederek operasyon başlattı.
Ekipler, botu durdurarak içindeki 46 kaçak, gözaltına aldı.
Karaya çıkarılan kaçaklar, sağlık kontrolünden geçirilip işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine gönderildi.