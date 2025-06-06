İzmir’de 47 göçmen karaya çıkartıldı, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, 4 Haziran saat 01.00'de Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 12'si çocuk 35 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-177) tarafından kurtarıldı.

2 GÖÇMEN GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Lastik botta bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 kişi de ekipler tarafından yakalandı.

Aynı gün saat 06.25'te ise, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7, KB-22) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 12 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, göçmen kaçakçısı şüphelileri ise haklarında yasal işlemler başlatılarak karakola götürüldü.