İzmir’de 5 kardeş feci şekilde can vermişti! İtfaiye raporu ortaya çıktı... Meğer yangın böyle başlamış

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin itfaiye raporu çıktı.

YANGIN HALININ TUTUŞMASIYLA BAŞLAMIŞ

Raporda, uzatma kablosuyla fişe takılı elektrikli sobanın devrilip önce halıyı ardından da laminantları tutuşturduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

İzmir'de yürekleri yakan olay! Anne hurda toplamaya gitti, 5 çocuğu yanarak can verdi

NE OLMUŞTU

5 ÇOCUĞUNU EVDE BIRAKIP HURDA TOPLAMAYA GİTMİŞTİ

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe’de tek katlı evde oturan ve eşi bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 11 Kasım günü saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitmişti. Genç kadının gittikten bir süre sonra evde bulunan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıkmıştı.

EN BÜYÜKLERİ BEŞ, EN KÜÇÜKLERİ BİR YAŞINDAYDI

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler yangında mahsur kaldı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk ise kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu tespit edildi.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri bir gün sonra Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

ÖNCE HALI TUTUŞMUŞ

Yangına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı.

Raporda, uzatma kablosuyla prize takılı ve çalışır vaziyetteki elektrikli sobanın herhangi bir sebepten dolayı devrilip, yerdeki halıyı tutuşturduğu belirtildi. Alevlerin buradan da laminant parkeye sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varıldığı kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin saat 19.14'te çıkıp, 3 dakika sonra yangın noktasına vardığı, olay yerine gelindiğinde evin, alevli ve dumanlı bir şekilde yanmakta olduğu görüldüğüne de raporda yer verildi.