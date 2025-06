İzmir’de 5 köy ve 2 mahalle tedbiren boşaltıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün çıkan ve hala devam eden İzmir ve Manisa’da devam eden orman yangınlarını yerinde takip etmek için İzmir ve Manisa’da açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, devam eden 7 yangının olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuya ilişkin kabine sonrası açıklamaları da oldu. En son açıklamamızdan sonra geçen zaman diliminde 4 yangını kontrol altına aldık. Aydın, Sultanhisar, Muğla, Bodrum bunların devam ettiğini söylemiştim. Daha sonra Balıkesir, Bigadiç ve Bursa, İznik bizim açıklamamızdan sonra çıktı ve arkadaşlarımız bunları kontrol altına aldılar. Şu an halihazırda devam eden 7 yangın var. Bunlardan iki tanesi Manisa'da, Kula'da ve Ahmetli'de. Birisi saat 16'da, diğeri 17.30'da çıktı peş peşe. Bunlar da aynı Akhisar'daki gibi maalesef ciddi yangınlar. Ben bunlarla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Halihazırda İzmir, Seferihisar ve Menderes'te devam ediyor. yangınlarımız var malum. Hatay, Antakya'da var. Adana, Kozan'da akşamüstü arkadaşlarımız bununla ilgili de bilgi verdiler. Seferihisar ve Menderes'te gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 Arazöz sayılarını şu anda yüzlerle ifade edebileceğim iş makinası, sair kurumların araçları hep birlikte bu mücadeleyi yapmaya devam etti" dedi.

"5 KÖY VE 2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ"



Bakan Yumaklı, yerleşim yerlerinin tahliyesiyle ilgili, "Gece olduğu için artık kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 4 köy, 2 mahalle demiştik, 1 köy daha ilave oldu. 5 köy ve 2 mahalle tahliye edildi tedbiren. Bunların içerisinde herhangi bir şekilde sağlık problemi yaşayan bir vatandaşımız yok. Şiddetli rüzgâr maalesef çalışmalarımızda bizi zorlamaya devam ediyor. Gün içerisinde zaman dilimini göz önüne alırsak 100 kilometrenin üzerinde seyretti genelde rüzgar. Hem de kararsız olması sebebiyle bizim kurmuş olduğumuz cepheleri maalesef farklı farklı yönlere tekrar tekrar bozup yeniden oluşturmamıza sebep oldu. Bu da mücadeleyi maalesef uzatıyor. 8 farklı noktada şu anda arkadaşlarımız alevlerle mücadele ediyorlar. İzmir, Seferihisar ve Menderes'te 8 nokta konsantre olmuş durumdalar. Manisa, Akhisar biraz önce söylemiştim. Kula ve Ahmetli akşamüstü ilave oldu. Akhisar yangını ile ilgili bilgilendirmeyi yaparken orada sonuç almakla alakalı oldukça iyimserdik. Ancak açıklamamızdan sonra hakikaten bizleri de şaşırtan çok ciddi bir rüzgar oluştu orada ve belli bir alana yayıldı. Yine biz o mücadeleyi devam edip bu sabaha kadar halletmeyi düşünürken Kula'dan ve Ahmetli'den maalesef yangın ihbarları aldık. Buradaki yangına 7 uçak, 10 helikopter, 175 arazöz yine bütün kurum ve kuruluşların iş makineleri ve diğer destek ekipmanları geldi. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Yine burada da bu üç yangında da ekiplerimiz karadan müdahalelerine devam edecekler" diye konuştu.

DİĞER İLLERDEKİ YANGINLAR



Diğer illerdeki yangınlarla ilgili de Bakan Yumaklı, "Hatay, Antakya, bunu bahsetmiştik açıklamamızda. Son anda açıklama öncesi geldi diye. Burada da sonuç almaya yakınken yine kararsız ve sert rüzgârlar oradaki mücadelemizi uzattı. Gece boyu orada da devam edecek. Arkadaşlarımız bu konuda da umutlular. Umuyorum ki sabaha kadar eğer Hava şartlarında farklı bir hususu olmazsa sonuç alacağız inşallah. Adana Kozan yine akşamüzeri burada 2 uçak, 3 helikopter, 28 arazöz ve 162 personel sevk ettik. O da tehlike potansiyeli yüksek yangınlardan bir tanesiydi. Ancak arkadaşlarla bu bilgilendirme öncesi son bir kez daha görüştüğümüzde önümüzdeki saatlerde buranın kontrol altına alındığıyla ilgili İlgili bilgi verilebileceğini söylediler" açıklamasında bulundu.

"YENİ YANGININ HABERİ DEĞİL, SÖNDÜRDÜKLERİMİZİN HABERİNİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"



Bakan Yumaklı, "Değerli basın mensupları, çok kıymetli vatandaşlarımız, artık bu iş orman yangınından mücadelenin de ötesine geçti. Adeta bir savaş ruha ruhu içerisinde veya hâlet-i ruhiyesi içerisindeyiz. Rüzgarı arkasına alan, yorulmayan, dinlenmeyen, hakikaten kendisine karşı yapılan müdahaleleri tabiri caizse boşa çıkarmaya çalışan bir düşmanla mücadele ediyoruz. Her seferinde bize yeni cepheler açıyor. Biz bu savaşı kazanırız. Biz ben orman kahraman zamanı arkadaşlarıma güveniyorum. Kimileri peş peşe bütün hafta boyunca hatta geçtiğimiz hafta da her gün neredeyse birkaç yangınla mücadele eden bu arkadaşlarımın bu mücadeleyi de kazanacağından hiçbir şüphem yok. Yeter ki millet olarak biz dikkatli olalım ve yeni yangınlara sebebiyet vermeyelim. Güçlerimizi bölmek bizim için şu anda en büyük problem. Çok basit dikkat edilebilecek hususların bu problemleri engellediğini, engelleyebildiğini her seferinde anlatmaya devam ediyoruz. Bize destek olan bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bize cesaret veren ve sürekli kendisine bilgi arz ettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada koordinasyonu sağlamaya devam edeceğiz. Ben bir sonraki bilgilendirmede, yarın sabah yapacağımız bilgilendirmede artık yeni yangının haberi değil, söndürdüklerimizin haberini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu bütün yüreğimle diliyorum. Vatandaşlarımızın da bizlere dualarını, desteklerini istirham ediyorum" dedi.