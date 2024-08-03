İzmir'de 50 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can sallarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4 can salı içerisindeki 3'ü çocuk 50 kaçak göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 18 kaçak göçmen ise yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.