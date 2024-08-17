İzmir'de 6 milyon liralık dolandırıcılık: bir şüpheli tutuklandı, diğeri serbest

14 Ağustos'ta, Konak'ta yaşayan bir vatandaş, telefonla arayan kişilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Adınız terör örgütü üyeliğine karıştı" diyerek ziynet eşyaları ve paralarını aldığını belirterek şikayette bulundu. Toplamda 6 milyon lira dolandırıldığını söyleyen mağdurun ihbarı üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Şüpheliler Yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık şüphelileri E.M. ve B.E.'nin Karabağlar ve Bornova ilçelerinde oldukları tespit edildi. 15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Polis ekipleri, ele geçirilen ziynet eşyaları ve paraları mağdura iade etti.

Yargı Süreci

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. tutuklanırken, E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.