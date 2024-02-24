İzmir'de 79 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Kaynak: DHA
İzmir'de 79 bin litre kaçak alkol ele geçirildi
İzmir’de ay başından itibaren yapılan denetimlerde 69 bin 360 litre açık ve 4 bin 308 şişe kaçak ve sahte içki, 5 bin 871 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Konak ilçesinde umuma açık alkollü eğlence mekanlarına yönelik 53 işletmede, denetim ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

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69 BİN 360 LİTRE AÇIK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İl genelinde Şubat ayından itibaren yapılan denetimlerde 114 eğlence mekanını kontrol edildi. Bu denetimlerde 69 bin 360 litre açık ve 4 bin 308 şişe kaçak ve sahte içki, 5 bin 871 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 15 kişi hakkında tutanak tutuldu, yasal işlem uygulandı. Emniyet güçleri, sahte içki imalat ve ticareti ile mücadelelerinin artarak devam edeceğini belirtti.

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