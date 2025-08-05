İzmir'de 83 düzensiz göçmen yakalandı

Deniz Güvenlik Komutanlığının web sitesinde bulunan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Drone'u tarafından lastik tekne bir grup kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Alanına yönlendirilen sahil güvenlik gemisi tarafından dur botundaki 5'i çocuk 30 yasa dışı göçmen ele geçirildi.

Jandarma birimlerinin araştırması sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şahıs tutuklandı.

Menderes sularında yine Sahil Güvenlik İHA tarafından tespit edilerek görevlilerce durdurulan lastik botta 1'i çocuk 19 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik personeli, Çeşme denizinde fark edilen lastik teknedeki 2'si çocuk 23 yasa dışı göçmeni de yakalayarak kara çıkardı.

Bölgede görevli Sahil Güvenlik Destek Timi, polis ekipleriyle karada gördükleri 2'si çocuk 11 kaçak göçmeni de gözaltına aldı.