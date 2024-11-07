İzmir’de 9 gözaltı

Kaynak: İHA
İzmir’de 9 gözaltı

İzmir'de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında DBP Ege Bölge Sözcüsü, DEM Parti Menemen Eşbaşkanı, Avesta Dil Kültür Derneği Başkanı, İHD (İnsan Hakları Derneği) üyelerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, İzmir merkez ve Muğla Bodrum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten, İzmir'de örgütün talimatıyla gerçekleşen eylem/etkinliklere katılan, haklarında açık/gizli tanık beyanları bulunan, aralarında DBP Ege Bölge Sözcüsü, DEM Parti Menemen Eşbaşkanı, Avesta Dil Kültür Derneği Başkanı, İHD (İnsan Hakları Derneği) üyelerinin de olduğu toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda ruhsatsız tüfek ve fişek, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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