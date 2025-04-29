İzmir’de 9 ilçede kaçak ürün avı: 6 Milyon TL’lik vurguna polis 'dur' dedi: 23 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, 21-27 Nisan 2025 tarihlerinde kaçakçılıkla mücadele için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, sahte içki, kaçak tütün ürünleri ve gümrük kaçağı elektronik eşyalara yönelik Bayraklı, Buca, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Çeşme ve Ödemiş’te 18 operasyon düzenlendi.

Bir ikamet, 8 iş yeri, 7 araç ve bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 6 milyon TL değerinde 1 milyon 800 bin içi doldurulmuş makaron, 30 bin boş makaron, 10 bin 62 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 380 gümrük kaçağı puro, 381 kilogram gümrük kaçağı tütün, bin 670 litre sahte etiketli etil alkol, 59 şişe/litre muhtelif içki, bin 168 gümrük kaçağı parfüm ve 13 elektronik sigara cihazı ele geçirildi.

Operasyonlarda 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.