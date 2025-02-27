İzmir'de acı olay! 4 yıl arayla kendilerini astılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir'de acı bir olay yaşandı. İlker K. (72), müstakil evinin balkonunda iple kendisini asarak yaşamına son verdi. İlker K.'nın oğlu Fırat K.'nın da 4 yıl önce apartmanın 6'ncı katından atlayıp, intihar etmişti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Seferihisar- Sığacık yolu Balaban Kuyusu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sanatla uğraştığı öğrenilen memur emeklisi İlker K., müstakil evinin 2'nci katındaki balkonda iple kendisini astı. Eve gelen eşi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede İlker K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlker K.'nın cansız bedeni, savcılık ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Seferihisar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

4 YIL ÖNCE DE OĞLU YAŞAMINA SON VERMİŞ

Öte yandan, İlker K.'nın oğlu Fırat K.'nın da 4 yıl önce bir apartmanın 6'ncı katından atlayıp, yaşamına son verdiği öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İzmir'de acı olay! 4 yıl arayla kendilerini astılar

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