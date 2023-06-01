İzmir’de acil çözüm ekipleri işbaşında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göreve gelmesinin ardından kurulan Acil Çözüm Ekipleri dezavantajlı mahallelerde sorunları hızla çözüme kavuşturuyor. Strateji, keşif, planlama ve icraat adımıyla ilerleyen ekipler 11 metropol ilçeyi sokak sokak ele alarak ihtiyaçları gideriyor. 2020 yılından bu yana 183 noktada proje ve yatırımlarını tamamlayan ekipler, 111 noktada çalışmalarını sürdürüyor.

Acil Çözüm Ekiplerinin çalışmalarıyla tamamlanan ve devam eden projelerden bazıları şunlar:

FIRAT FİDANLIĞI YAŞAYAN PARKI

Buca Fırat Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait 30 bin metrekarelik alandaki Fırat Fidanlığı bölge sakinlerinin de görüşü dikkate alınarak Yaşayan Park’a dönüştürüldü. Yapımını Park ve Bahçeler Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Yapı İşleri Dairesi ile belediye şirketlerinden İZDOĞA, İZBETON, İZSU ve İZENERJİ’nin üstlendiği yaşayan park farklı kullanım alanlarına ev sahipliği yapıyor.

PEKER PARKI

Karabağlar’da yer alan Peker Mahallesi’nde Acil Çözüm Ekipleri tarafından yapılan sosyolojik araştırmalar sonrası mahalle sakinlerinin beklentileri doğrultusunda Peker Parkı bölgeye kazandırıldı. Peker Mahallesi’nde yaklaşık 24 dönümlük alanda rekreasyon alanı oluşturuldu. Parkta şu an futbol antrenörleri tarafından 300 öğrenciye eğitim veriliyor. Ayrıca çeşitli kültürel faaliyetler de yürütülüyor.

LALE PARKI

Konak’ın Lale, Yenidoğan, Küçükada ve Vezirağa mahallelerinde yürütülen saha çalışması sonrası atıl durumda olan Lale Parkı baştan sona toplumsal katılımla yenilendi. Ayrıca yaklaşık 7 bin 300 metrekarelik alanda 10 metre yüksekliğinde 250 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı. Sosyal donatı ve ailelerin dinlenme alanları oluşturuldu. Yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları ve kondisyon aletleri yenilendi. Acil çözüm kapsamında yapılan ve Başkan Tunç Soyer’in açılışını yaptığı parkta iftar yemeği vE şenlikler düzenlendi. Parkın içine yapılan halı saha amatör kulüplere destek amacıyla Gürçeşme Kaya Spor’a devredildi.

MAHALLE BOSTANI

Ortak geleceğin yaratılması ve kent içinde üretilen değerlerin bir sonraki kuşaklara aktarımı olarak tanımlanan sürdürülebilir kent politikalarının bir parçası mahalle bostanının ilk uygulaması, Kadifekale’de hayata geçti. Kadifekale Mahalle Bostanı Projesi kapsamında Kadifekale’de yer alan 4 mahallede yüz yüze mülakat metodu kullanıldı. 105 mahalle sakini ile görüşme yapıldı. 95 parsel kullanıcısı belirlendi. Üretim faaliyetleri devam ediyor.

ULAŞIM VE ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Acil Çözüm Ekibi çalışmaları kapsamında Karabağlar Bahriye Üçok Mahallesi ve Bayraklı Emek Mahallesi’nde İZSU yağmur suyu hattı döşedi. Bayraklı Gümüşpala Mahallesi’ne otobüs hattı konarak ulaşım kolaylaştı. Karabağlar Salih Omurtak Mahallesi otobüs son durağı uzatıldı ve depremde hasar gören Eyüp Ensari Camii güçlendirildi. Mahallede asfalt ve parke taşı uygulamaları yapıldı. Konak Küçükada Mahallesi’nde yer alan Metin Oktay Parkı baştan sona yenilendi. Buca ilçesinde 16 çocuk parkı ve yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Karabağlar Bahriye Üçok Mahallesi’ne meyve bahçesi kazandırıldı ve halı saha yapıldı.

111 NOKTADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi’nde bölgenin ihtiyacı olan 3 katlı, 32 derslikli Orhan Kemal İlkokulu’nun inşaatı sürüyor. Konak Lale Mahallesi’nin ulaşım sorunu İZBAN istasyonu ile çözülüyor. Bornova Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nın C kısmı düzenleniyor. Karabağlar Limontepe Mahallesi’nde rekreasyon alanı ve mahalle bostanı yapımı sürüyor. Kadifekale’ye çocuk parkları ve sosyal donatı alanları kazandırılıyor.

SÜRECİN BAŞINDAN SONUNA KADAR EKİPLER NASIL ÇALIŞIYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her daire başkanlığından ve şirketlerinden temsilcileri bünyesinde barındıran Acil Çözüm Ekibi, oldukça kalabalık ve uzman bir kadroya sahip. Strateji Geliştirme ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nde Acil Çözüm Ekibi’nin araştırma ve koordinasyon üyeleri çalışıyor. 11 kişiden oluşan Acil Çözüm Ekibi; gidilecek mahallelerin belirlenmesi, mahallelerde saha çalışmalarının yapılması, saha çalışmasında elde edilen verilerin kayıt altına alınması, nicel ve nitel veri analizi yapılması, rapor yazımı, mahallede belirlenen sorunların nüfus yoğunluğuna göre etki alanlarının belirlenmesi ve acil çözülmesi gereken işler kapsamında değerlendirilmesine dair öneri sunulması, Başkan Soyer’in Acil Çözüm Ekibi Koordinatörü ve Acil Çözüm Ekibinin Daire Başkanlıkları temsilcileri ile çıkacağı mahalle gezisi planlamasının yapılması, mahalle gezisi rotalarının oluşturulması, Başkan Soyer’in sahada verdiği kararların listelenmesi ve Acil Çözüm Ekibi Koordinatörünün birimlere çözülmesine dair ilettiği sorunların takibinin yapılması, mahallede çözülen ve çözülemeyen sorunlara dair vatandaşların ve ilgili mahalle muhtarının bilgilendirilmesi, çalışma alanlarından çıkan verilere göre sosyal olanakları kısıtlı mahalleleri kapsayacak genel projeler üretilmesi çalışmalarını sürdürüyor.