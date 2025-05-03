İzmir’de ‘Acımasızlar’ çetesine nefes kesen operasyon

İzmir'de kendilerini "Acımasızlar" diye tanıtan ve kendilerini şikayet eden vatandaşları alıkoyup darbeden, videoya çekip paralarını gasbeden, evlerine molotof atan ve adreslerini kurşunlayan suç örgütü çökertildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini "Acımasızlar" diye tanıtan suç örgütünü belirledi. Ekipler; şebekenin sözde "uyuşturucuya savaş açtık" söylemiyle gezdiğini ancak uyuşturucu da dahil birçok suçtan kayıtları bulunan; A.Y., E.K., B.İ.Y., Ö.D., A.C.K., E.Y., A.A., E.K., P.Y., B.Ö., E.B. ve İ.K. isimli 12 şüphelinin uyuşturucu da dahil birçok suçtan kayıtları bulunduğunu, kendilerini şikayet edenleri alıkoyup darbettiğini, videoya çekip paralarını gasbettiğini, evlerine molotof attığını ve adreslerini kurşunladığını belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatan ekipler, 29 Mayıs günü gerçekleştirilen eş zamanlı baskında 12 şüpheliden 10'unu yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.