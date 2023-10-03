İzmir'de ağustos ayındaki cinayetin zanlısı yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde ağustos ayında işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.

KAYNAK: AA
İzmir'de ağustos ayındaki cinayetin zanlısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 24 Ağustos'ta Selami Arslan'ın (33) Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde silahla vurulup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişki yürüttükleri çalışmada, cinayet zanlısı S.A'nın (30) saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Alsancak Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde silahla vurulan ve yakınları tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Selami Arslan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Zanlı S.A. ile ölen Selami Arslan'ın kardeşi B.A. arasında, Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde görülen silahla yaralama konulu bir dava bulunduğu ve cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği öne sürülmüştü.

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