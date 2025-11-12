Olay, İçmeler Mahallesi’ndeki bir sitenin tenis kortunda meydana geldi. Elektrik arızasını gidermek için merdiven yardımla yaklaşık 3 metre yüksekliğe çıkan elektrik işçisi Alican Gürer, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Gürer, ambulans ile kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gürer’in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, Gürer’in elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitirdiğini değerlendirirken, kesin ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.