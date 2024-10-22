İzmir'de akrabasını öldürüp kaçan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
İzmir'de akrabasını öldürüp kaçan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde akrabasını tabancayla vurduktan sonra kayıplara karışan cinayet şüphelisi, Konak ilçesinde yakalandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde akrabasını tabancayla vurduktan sonra kayıplara karışan cinayet şüphelisi, Konak ilçesinde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saat 20.50'de Evka-2 Mahallesi 6800 Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde bulunan Serdar Çakmak ile daha önce aralarında husumet bulunan akrabası G.S. arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine G.S., tabancayla ateş ederek Çakmak'ı yaraladı ve hızla bölgeden kaçtı.

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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan Çakmak, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Serdar Çakmak, yaşam savaşını kaybetti. Çakmak'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Her adımı görüntülendi, Kuruçay'da yakalandı
Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü. G.S.'nin Konak ilçesi Kuruçay bölgesinde saklandığını belirleyen Cinayet Büro Amirliği ve Motosikletli Yunus Timleri ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki ifadede, Serdar Çakmak ve G.S.'nin akraba oldukları, aralarında eskiye dayalı husumet olduğu konunun bu yüzden kaynaklandığı öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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