İzmir'de ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde Acil Sağlık İstasyonunda görevli Mutlu Korkmaz yönetimindeki ambulans, gelen çağrı üzerine bir hastaya müdahale etmeye giderken, Dikili-Çandarlı kara yolunda şarampole devrildi.
Ambulanstan kendi olanaklarıyla çıkmayı başaran sürücü Korkmaz ile sağlık çalışanları Nilüfer Gezgin ve Begüm Göker Yıldız, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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