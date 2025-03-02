İzmir'de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir Bayraklı'da , maskeli ve motosikletli şüpheli tarafından otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 27 yaşındaki Onur Gül hayatını kaybetti, 31 yaşındaki Serdar Şenocak ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sularında Emek Mahallesi 7290 sokakta meydana geldi. Onur Gül ve Serdar Şenocak’ın içinde bulunduğu 35 BAT 982 plakalı otomobile yüzü maskeli, motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırı ile ateş açıldı.

Saldırgan kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede ağır yaralandıkları belirlenen Gül, özel bir hastaneye, Şenocak ise Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Gül yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şenocak’ın tedavisi ise devam ediyor.

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